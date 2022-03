Ottimi risultati per la Rhythmic School nel regionale Silver LD ed LE, FOTO

Week end di grande impegno ed altrettante soddisfazioni per le atlete e lo staff organizzativo della Rhythmic School nella due giorni di full immersion nel mondo della Ritmica regionale organizzato dalla scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya presso l’accogliente palazzetto dello sport di Candelo, struttura particolarmente adatta allo svolgimento della Ritmica ed a tale tipo di competizioni.

Duecentoventi atlete in rappresentanza di trenta associazioni si sono confrontate nella lunga maratona ginnica della seconda prova del regionale FGI Silver LD ed LE iniziata sabato mattina e conclusa domenica sera. Ottimi i risultati conseguiti dalle atlete della Rhythmic School in gara, due in LD nella giornata sabato e tre in LE in quella di domenica. La categoria LD ha visto scendere in pedana Beatrice Antorra e Nadia Dipalma entrambe nelle junior 2 (anno 2008).

Antorra ha dominato la classifica, formata da una trentina di contendenti, con due ottime esecuzioni a cerchio e clavette; Dipalma si è invece esibita a nastro e palla, qualche errore di troppo hanno limitato le sue performances ed in questa gara deve accontentarsi del tredicesimo posto, inusuale per lei, abituata alle posizioni di vertice.

La categoria LE ha visto in gara tre RSgirls nelle allieve 3 (anno 2011): Ginevra Bravaccino, Emma Bragante ed Elena Pavanetto. Ed è stata proprio quest’ultima ad imporsi al termine di una gara scoppiettante che ha visto improvvisi capovolgimenti di classifica. Vince pertanto l’oro Elena Pavanetto con tre eccellenti prestazioni a corpo libero, clavette e palla. E’ invece d’argento Emma Bragante, a pochissimi centesimi di punto di distanza, con altrettante tre esemplari esibizioni a clavette, palla e corpo libero. Risulta, al termine della competizione, quarta Ginevra Bravaccino, al comando dopo i primi due attrezzi corpo libero e fune eseguiti in modo perfetto, ma esce dal podio, anche in questo caso per pochissimo, per la routine alle clavette purtroppo macchiata da un fuori pedana che ne ha compromesso la performance ed un miglior risultato finale.

A detta dei tecnici, molto interessante il raggruppamento A3 (quello di cui abbiamo appena scritto) che ha visto in gara ottimi prospetti in ottica futura. A seguire le atlete in gara l’allenatrice Arianna Prete e la coreografa Elena Chursina mentre la DT Tatsiana Shpilevaya era impegnata in qualità di presidente di giuria.

“Le nostre ginnaste hanno gareggiato con la giusta concentrazione, nonostante fossero in casa e forse con una responsabilità maggiore a ben figurare – il commento dello staff tecnico RS – Beatrice Antorra ha vinto con grande sicurezza, Nadia Dipalma è partita male con il nastro, attrezzo che normalmente ottiene punteggi inferiori, ma ha saputo gestire la situazione, ha poi effettuato l’esercizio alla palla un po' troppo tesa e non ha espresso tutto il suo valore: farà tesoro degli errori e la prossima gara la ritroveremo nuovamente nei posti di vertice. Il tris di allieve ha fatto faville, alternandosi al comando, hanno fatto una gara esemplare Elena Pavanetto ed Emma Bragante, prima e seconda; mentre Ginevra Bravaccino dopo due ottime prove ha commesso un errore nella terza, compromettendo il podio, ma collocandosi quarta a pochissimo dalla terza. Ora – concludono le tecniche – soddisfatte dei risultati, torneremo nuovamente in palestra a lavorare per migliorare ancora gli automatismi e la fluidità degli esercizi in vista delle prossime competizioni”.

Anche il prossimo week end sarà molto impegnativo per la Rhythmic School in quanto sarà impegnata con la squadra di serie C in Veneto a Montegrotto Terme con Giulia Sapino, Matilde Sabattini, Camilla Lozito e Chiara Sinacori ed a Borgosesia nella seconda prova del regionale Silver LA ed LB con Matilde Linty, Esther Carolina Sales Neto, Giorgia Maria Bonifacio, Ginevra Viana e Ginevra Segatto.