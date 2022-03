La SPB Esso Maxemy gioca bene ma perde con Domodossola

Buona prestazione per i ragazzi della SPB Esso Maxemy, che purtroppo non riescono a concretizzare il risultato contro una grande squadra come il Volley Domodossola.

“La squadra ha messo in campo quello che avevamo chiesto in settimana a livello morale - dice Simone Marangio, coach della Serie D -. Infatti il livello agonistico e tecnico della nostra gara è stato all’altezza di un’avversaria esperta, che lotta per la prima posizione e che ha meritato di portare a casa il risultato.”

“La costante crescita tecnica deve continuare a essere affiancata dall’ indole combattiva che deve accompagnarci sino al termine della stagione e che ci permetterà di raggiungere i risultati per i quali stiamo lottando duramente ogni settimana!”

Andiamo avanti con il progetto di crescita del giovanile, queste partite a livello regionale sono molto importanti per far salire il livello tecnico della squadra. Sarà importante continuare su questa strada ed imparare da avversari più preparati.

SPB Esso Maxemy - Volley Domodossola 0-3

SPB: Aiazzone 0, Andrigo 4, Bottigella 5, Mazzoli 12, Pelle 10, Rege 5, Sarasino 2, Spinello 2. Libero Ressia. N.E. Ozarchevici.