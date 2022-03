Bonprix BFB, il cuore non basta

Nonostante l'uscita dalla squadra di Ricino, Barbagallo e Avonto, le ragazze di coach Fabbri sono state ancora una volta artefici di una bella prova contro la capolista Cuneo nella prima giornata della seconda fase del campionato, tra le mura amiche dei Salesiani. La squadra cuneese, che punta alla promozione in serie A, partiva subito forte credendo di chiudere in fretta la partita.

Ma le ragazze biellesi dimostravano cuore e testa. Ordinate in attacco e coriacee in difesa, ogni volta che le ospiti tentavano l'allungo, riuscivano a ricucire e rimanere in scia. Solo nel terzo quarto Cuneo riusciva a scavare il gap decisivo, avvantaggiata dai falli di cui le giocatrici biellesi si erano caricate. Nell'ultimo quarto, la Bfb finiva la benzina e Cuneo dilagava, ma le padrone di casa uscivano comunque dal campo a testa alta.

"Contro una squadra oggettivamente più forte" commenta il vice presidente biellese "le ragazze hanno dimostrato carattere. Le difficoltà di queste ultime settimane hanno unito ancor di più il gruppo rendendoci orgogliosi di loro”.

BONPRIX BFB - GRANDA CUNEO: 48 - 77