Fratelli d'Italia incontra le associazioni del mondo agricolo

Venerdì 11 marzo alle ore 18, presso il “ME\BO” in via Ramella Germanin 2/A il Senatore Luca de Carlo, unitamente all’On.le Andrea Delmastro, incontrerà le principali associazioni del mondo agricolo.

Nel corso del convegno verranno illustrate le proposte di Fratelli d’Italia a tutela del settore agricolo ed enogastronomico italiano: dalla difesa del Made in Italy alla lotta alla contraffazione e all’italian sounding, dalle misure per affrontare i rincari alimentari ed energetici a seguito della crisi ucraina alle misure per fronteggiare la peste suina. Una particolare attenzione verrà riservata alle conseguenze del conflitto in atto e ai riflessi delle sanzioni economiche.

A prescindere dal costo dell’energia, infatti, Russia e Ucraina sono i maggiori produttori mondiali di mais e grano e l’Italia importa il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e biscotti e il 53% del mais per l’alimentazione animale: è necessario immaginare immediatamente misure di sostegno per la nostra filiera, oltre a studiare scenari futuri per l’autonomia strategica di un settore essenziale.

L’agricoltura e il settore enogastronomico sono settori strategici per la ripartenza dell’Italia e per l’autonomia strategica sollecitata dalle varie crisi globali che stiamo affrontando.

Fratelli d’Italia illustrerà le proposte e raccoglierà i suggerimenti delle categorie, nella convinzione che, in ogni campo, le migliori politiche si costruiscono con i produttori.

Presenta: On. Andrea Delmastro

Intervengono: Sen. Luca De Carlo(Responsabile Nazionale Fdl Politiche Agricole), Birrifici Agricoli

Cia

Coldiretti

Confagricoltura

Consorzio Baraggia

Ente risi

Tutela Nebbioli alto Piemonte