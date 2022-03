8 marzo, Pichetto: “Questione femminile sia in cima ad agende nazionali”

“Bisogna mettere la questione femminile in cima alle agende nazionali: in gioco non c'è solo un aspetto culturale e sociale ma le dinamiche di crescita di ogni paese. Diritti, libertà, parità, rispetto di ogni singola donna : è un obiettivo che dobbiamo portare a termine tutti insieme con determinazione. Anche a livello internazionale c'è grande attenzione e noi abbiamo il dovere di sintonizzarci su quest'onda. Sono troppe le discriminazioni e le difficoltà che ne ostacolano ancora il cammino”.

Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, in occasione della centesima giornata internazionale della donna.