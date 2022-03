Valdengo, boom di ingressi alla prima serata della Peschiera: “Tanti clienti e amici”

“È stato bello rivedere tanti clienti e amici dopo due anni. Siamo ripartiti ma c’è ancora molto da fare”. Con queste parole Giorgio Fantini, gestore della storica sala da ballo “La Peschiera” di Valdengo, racconta l’emozione di tornare in attività dopo un periodo difficile che ha messo tutti a dura prova.

Nella serata di sabato 5 marzo la coda fuori dall’ingresso ha dato un segnale incoraggiante e mostrato la voglia da parte del pubblico di ricominciare a danzare al ritmo delle numerose e celebri orchestre che hanno, e rendono ancora, questo locale un punto di riferimento per lo svago aperto a tutte le generazioni.

La parola d’ordine è libertà: “Vogliamo allargare di più la pista – racconta Fantini – non perché ci sia un problema di affollamento ma semplicemente per dare più spazio alle persone per muoversi e poter ballare in maniera più espansiva”. Il successo torna a bussare alle porte della Peschiera, come dimostrano le molte prenotazioni per la serata latina di sabato 12 con Matteo Bensi e quella in programma per il 26 con Pietro Galassi, vera e propria istituzione del genere.

Ma i progetti non finiscono qui: “Stiamo sistemando le cose per ottenere un servizio di catering e poter lanciare la nostra saletta per apericena – conclude Fantini – dal 19 marzo. Si partirà alle 20:30 e sarà necessario prenotarsi perché prevediamo di ospitare circa 30 o 40 persone”.

Dancing La Peschiera

Via Quintino Sella 65, Valdengo

Tel. (info e prenotazioni): 351.8892962

Facebook: https://www.facebook.com/lapeschieradancingvaldengo