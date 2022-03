Ponderano per le donne, una collettiva di arti visive, musica, teatro e poesia

"S E B B E N C H E S I A M O D O N N E", Ponderano oggi 8 marzo 2022 inaugura una collettiva di arti visive, musica, teatro e poesia nel mese della donna.

La colletiva si trova allo Spazio Eventi del Comune di Ponderano – ex Vinicola Via Mazzini, 28 – Ponderano (BI), ed è a cura di Paola Zorzi e Ezio Conti.

L'inaugurazione e oggi martedì 8 marzo 2022 - h.18:00 con intervento musicale di Riccardo Ruggeri e performance interattiva di Francesca Conchieri e Mauro Cossu.

Finissage: Sabato 2 aprile 2022 - h.21:00 - Centro Sociale di Ponderano - Via Mazzini 25 – Ponderano (BI) Spettacolo "D'amore non si muore" di Riccardo Ruggeri con gli allievi del corso di musica e recitazione. Opere di: Patrizia Bonardi, Paola Bisio, Stefania Boletti, Carlotta Cernigliaro, Francesca Conchieri e Mauro Cossu, Carla Crosio, Luisa Facelli, Jana Kasalova, Kim Kyoung-ok, Roberta Toscano, Carla Vallata, Paola Zorzi.

Lo Spazio Eventi del Comune di Ponderano, in occasione dell'8 marzo, festa delle donne, ospiterà la mostra SEBBEN CHE SIAMO DONNE. Come nelle intenzioni dell'anno scorso, la mostra, che allora fu interrotta a causa delle restrizioni da Covid, anche quest'anno non vuole limitarsi al solo giorno dell'8 marzo ma rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 2 aprile. Un caleidoscopio di idee, visioni, sensibilità e competenze a partire da una prospettiva inedita per una mostra che si preannuncia quasi esclusivamente al femminile.

Attraverso l'arte si è cercato di rendere visibile l'assurdità di ciò che troppo sovente è vissuto come normalità. Prima di tutto la violenza contro le donne di cui tutti i giorni siamo testimoni ma anche i contesti collaterali e le modalità attraverso cui nel tempo questa trova terreno fertile per la sua affermazione. Troppo sovente l'apparenza, il condizionamento culturale, il silenzio in cui si vive questa discriminazione e violenza determinano uno stato di solitudine e impotenza. Ben vengano dunque iniziative che forniscano nuove chiavi di lettura, interpretazioni che sappiano vedere oltre le apparenze valorizzando il ruolo delle donne nella società. Tutto ciò nella convinzione che l'emancipazione, a differenza di quanto si possa immaginare, nel coinvolgere le donne in prima persona comprenderà l'intera società in questo suo avanzamento, genere maschile compreso.

In mostra troviamo affiancate artiste provenienti da percorsi, esperienze e linguaggi molto differenti che sembrano trovare una loro motivazione profonda nei contenuti e nell'urgenza di comunicare solidarietà, di denunciare ciò che ancora oggi purtroppo accade. Con Paola Bisio, una storia tutta al maschile è riconsegnata al femminile attraverso un'iconografia preistorica femminile. Con Francesca Conchieri e Mauro Cossu il pubblico, attraverso una performance interattiva, è invitato ad una sintesi a partire da due punti di vista. Il problema dello sfruttamento, dell'impossibilità per molte donne di aver accesso a diritti fondamentali è sondato attraverso due installazioni di Roberta Toscano.

La violenza sulle donne è reso sia attraverso il linguaggio cromatico che al linguaggio dei segni - LIS - nel video della performance "ROSSO SILENZIO" di Patrizia Bonardi, realizzato in collaborazione con le assistenti alla LIS e le artiste di Artists.Sociologist.

Carlotta Cernigliaro e Paola Zorzi ricordano come sia nella vita di tutti i giorni che nella storia le donne siano oggetto di discriminazione e violenza sia fisiche che verbali. Con le due immagini fotografiche di Jana Kasalova risulta evidente come avvenga la riduzione della donna a trofeo o la sua costrizione all'emarginazione e alla mimesi. Se con Carla Crosio è la maschera che si interpone fra noi e il mondo, con Stefania Boletti e Luisa Facelli la mediazione è data rispettivamente dall'oniricità e dalla poesia. La ripetitività e una particolare interpretazione della routine in ambito domestico la ritroviamo nel video di Kim Kyoug-ok mentre un riferimento legato ad una fisicità tutta al femminile lo ritroviamo nell'opera scultorea di Carla Vallata.

Apertura al pubblico: Spazio Eventi Ex Vinicola del Comune di Ponderano Via Mazzini 28 – Ponderano 9 marzo – 2 aprile 2022 da Lunedì a Venerdì h.10:00 – 12:00 Sabato h.16:00 – 18:00 Domenica h.10:30 – 12:30

Accesso facilitato a persone con disabilità | Per accedere alla mostra è richiesta mascherina e green pass