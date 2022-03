M’illumino di meno, escursioni e cene a lume di candela all'Oasi Zegna

Spegnere, camminare, rinverdire, migliorare. L’Oasi Zegna aderisce anche quest’anno alla campagna M’illumino di meno (XVIII edizione), giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, Rai Radio2 e Rai per il Sociale. L’11 marzo, dunque, la parola d’ordine sarà quella di spegnere le luci e limitare i consumi di energia elettrica. E allora la missione ambientale si sposa a cena caratteristiche e dal tocco romantico nei ristoranti e rifugi dell’Oasi Zegna con cene a lume di candela e uscite con i ramponcini. Alle 18.30, accompagnati dagli Amici del Fondo, si partirà alla volta della Baita Cesira (con the caldo e poi ritorno) per riscoprire la meraviglia del territorio muovendosi senza l’ausilio di nessun mezzo inquinante, ma affidandosi alla sola forza dei propri muscoli.

INFO E PRENOTAZIONI: amicidelfondo20@gmail.com – Tel. 320 961 6218. Cena a lume di candela alla locanda Bocchetto Sessera (+ 39 015.744115 - locandabocchettosessera@gmail.com) che come menù propone polenta e salsiccia o un piatto vegetariano o zuppa con dolce e acqua a 20 euro.

Aderisce all’iniziativa anche il ristorante dell’Albergo Ristorante Bucaneve (+ 39 015.744184 + 39 393.5453705bucaneve@oasizegna.com) con una cena alla carta e l’Hostaria Caulera (+39 346.8791629 +39 389.9909471hostariacaulera@gmail.com ) che per l’occasione ha studiato un menù dedicato a base di plin in fonduta e tartufo, oppure agnolotti di borragine, maialino al latte in crema di tartufo, scrigno del boscaiolo. Dopo cena concerto acustico di Le due clochard fino a mezzanotte.

Davvero speciale la proposta del rifugio Monte Marca (+ 39 015. 744131 - rifugio@montemarca.it ) che si raggiunge con una salita a piedi e poi ci si coccola con un aperitivo di benvenuto a base di salumi misti. Per la cena, invece, propone un antipasto piemontese poi bicchiere di vino, flan di zucca con fonduta di Castelrosso, polenta concia, bunet o crostata e caffè (35 euro a persona).Per la salita al Monte Marca il ritrovo sarà alle ore 19,00 in Piazzetta a Bielmonte con accompagnamento incluso insieme alla Guida escursionistica Fabrio Calatti. Le prenotazioni per cena e passeggiata serale contattare direttamente il rifugio Monte Marca.