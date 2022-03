Ad Oropa si cammina per la pace con il CAI e le associazioni della montagna

L’iniziativa promossa dal Club Alpino Italiano, sezione di Biella, è rivolta a tutte le associazioni della montagna e a chiunque volesse partecipare e porta con sé un nome significativo: Un cammino per la pace.

Il luogo scelto è un punto di riferimento per la vita spirituale e religiosa della zona, Oropa, con partenza dal sagrato della basilica antica alle 9 per poi procedere sul cammino Giovanni Paolo II verso il poggio Frassati. La giornata, come il nome annuncia, è dedicata ai recenti avvenimenti che hanno interessato l’est Europa e si consiglia di partecipare con un abbigliamento adeguato alla stagione e al percorso, il quale avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti con 725 metri di dislivello. Per informazioni chiamare il numero 015.21234 oppure scrivere a segreteria@caibiella.it.