DocBi, visita guidata alla mostra di Ido Novello

Il DocBi - Centro Studi Biellesi, in considerazione dell'interesse suscitato dall'allestimento, ha organizzato un'ultima visita guidata alla mostra "Ido Novello il poeta che dipingeva".

Nel corso della visita, in programma venerdì 11 marzo alle ore 16,00 allo "Spazio Cultura" della Fondazione CRB in via Garibaldi 14, verranno illustrati i vari aspetti della figura di Novello, artista, musicista, restauratore e studioso del Biellese proposti nella mostra attraverso le oltre sessanta opere esposte.

La mostra, allestita, in sinergia con Palazzo Gromo Losa Spa e con il supporto della Fondazione Cassa Risparmio di Biella, resterà aperta fino al 13 marzo e potrà essere visitata dal lunedi al venerdì dalle ore 10,30 alle 12,30 e 16-17,30, il sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19. Ingresso gratuito con green pass.