A Candelo nuova sezione femminista in biblioteca

Per festeggiare la giornata internazionale della Donna, l'amministrazione comunale di Candelo su proposta della delega alle Pari Opportunità ha creato una sezione femminista nella biblioteca comunale.

Da oggi, 8 marzo, è infatti disponibile al prestito una bibliografia che rappresenta una selezione di testi incentrati sulla tematica di genere e pari opportunità fra donna e uomo. “L'inserimento di una sezione tematica presso la biblioteca locale rappresenta un arricchimento nell'offerta culturale e una dimostrazione di attenzione alla questione femminile, anche in ragione del fatto che non in molte realtà bibliotecarie esiste una sezione femminista - spiega la consigliera alle pari opportunità Erika Vallera - E' una tematica complessa ed ampia, per tentare di toccarne ogni sfumatura abbiamo cercato di inserire testi di vario tipo così da poter andare incontro ad esigenze di lettori con età diversa e differente sensibilità al tema. Per ora la sezione è composta da 40 libri, che sono stati acquistati grazie alla partecipazione al bando per le biblioteche MIBAC.”

“Questa notizia è il regalo che dedichiamo alle candelesi e non solo, scegliamo di puntare sulla cultura e l'educazione per festeggiare le conquiste delle donne. I libri sono piccoli semi che fanno crescere la cultura della parità, tolleranza e consapevolezza.” conclude il sindaco Paolo Gelone.