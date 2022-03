Dal Nord Ovest - Colto da improvviso malore, finisce fuori strada con l'auto e perde la vita

Un improvviso malore, mentre era al volante, è stato fatale nella mattinata di ieri, lunedì 7 marzo, all'uomo che era alla guida di un'auto.

L'incidente è avvenuto, attorno alle 13, in via Torino a Nole. La vettura è finita in un fosso ai margini della carreggiata. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Malgrado il tempestivo arrivo dei soccorsi e dei sanitari del 118, chiamati da alcuni automobilisti di passaggio, non vi è stato nulla da fare per l'uomo.

Sul luogo dell'incidente era atterrato anche l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco, ma tutto si è rivelato inutile. Ora su quanto accaduto indagano i Carabinieri di Venaria.