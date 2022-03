Dal Nord Ovest - Aggredisce la moglie e poi si getta sotto un treno

Ha ferito la moglie con un coltello, per poi allontanarsi e gettarsi sotto un treno. È successo a Bra, nella tratta ferroviaria che collega la città della Zizzola con Sommariva Bosco, poco dopo le 7.30 di questa mattina.

L'uomo ha aggredito la compagna nella zona di strada Falchetto. La donna non avrebbe riportato ferite gravi. Sul luogo della tragedia sono presenti i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale per la regolazione del traffico all’altezza dell’attraversamento. Da pochi minuti, sarebbe anche giunto il magistrato di turno per la verifica di quanto accaduto.

Il fatto ha coinvolto un treno partito da Alba e diretto a Torino Stura. La circolazione ferroviaria in questo momento è sospesa tra Bra e Carmagnola. I pendolari vengono trasportati tra le due stazioni mediante bus sostitutivi.