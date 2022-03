Ladri tornano a colpire nel Biellese: tre case colpite in poche ore (foto di repertorio)

Tre furti messi a segno nel giro di poche ore. I ladri tornano a colpire nel Biellese dopo alcuni mesi di assenza: a finire nel mirino due abitazioni di Sala Biellese e un'altra situata a Borriana.

Stanze messe a soqquadro e bottino ingente comprendente denaro contante, monili in oro e, in qualche caso, generi alimentari. A denunciare il fatto accaduto i proprietari, una volta tornati a casa. Indagano i Carabinieri per dare un volto ai malviventi.