Ancora una volta il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. Intorno alle 21 di ieri, 7 marzo, alcuni residenti hanno lanciato l'allarme alla vista delle prime avvisaglie di fumo, provenienti da una canna fumaria. Il fatto si è verificato in via della Fornace, a Biella.

Le squadre sono giunte velocemente sul posto per domare le fiamme. In seguito, si sono svolte le dovute operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata.