A Ronco Villa Olga e area sportiva nel mirino dei vandali: “Muri imbrattati e divelto palo luce” FOTO

Vandali di nuovo in azione a Ronco Biellese. Dopo lo scempio compiuto lo scorso novembre alla panchina rosa (leggi qui), un'altra struttura è finita nel mirino di ignoti: si tratta di Villa Olga, suggestivo fabbricato, con una vasta area verde, di proprietà del Comune da poco meno di un anno.

Diversi muri sono stati imbrattati con le bombolette spray tanto che sono state impresse numerose scritte evitabili e, in alcuni casi, offensive. “Sono davvero basita – commenta amareggiata il sindaco Carla Moglia – Non comprendo simili comportamenti. Ci siamo accorti del fatto compiuto nel corso di un sopralluogo, effettuato nei giorni scorsi. Ora, abbiamo provveduto a sbarrare le vie d'accesso che portano all'interno della villa e aumenteremo ancor di più i controlli. Nel frattempo, ho presentato denuncia ai Carabinieri per quanto accaduto”.

Un altro episodio increscioso si è verificato nell'area sportiva del paese: qui, alcuni hanno divelto un palo della luce piegandolo vistosamente. “Non ho davvero parole – ammette il primo cittadino – Si tratta di un gesto di pura cattiveria senza un filo logico. Penso che si tratti di una ragazzata ma non è minimamente giustificabile. L'area è videosorvegliata, quindi le immagini verranno visionate per identificare i responsabili”.