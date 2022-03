Non c'è pace nel Biellese sul fronte incendi. Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di un incendio boschivo a Sordevolo. Il fatto si è verificato ieri mattina, 7 marzo. A prendere fuoco 50 metri quadrati di sottobosco per cause da accertare.

Sul posto, oltre ai Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e gli AIB per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area colpita. In seguito, si sono svolti gli accertamenti di rito per chiarire l'origine del rogo.