Dalla Puglia arriva a Biella pietra di memoria di Minervino Murge in ricordo dei suoi 378 Caduti

La Città di Minervino Murge, in Provincia di Barletta-Andria-Trani, si stringe insieme alla Città di Biella per un progetto dedicato ai Caduti della Prima Guerra Mondiale: l’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di aderire all’idea promossa dalla città di Biella, Ministero, Prefettura e dal Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” per completare, con una pavimentazione lapidea composta da pietre provenienti da diversi comuni italiani, l’area monumentale di “Nuraghe Chervu” dedicata alla Brigata “Sassari” e ai Caduti della Prima Guerra Mondiale.

La lastra di pietra è stata realizzata dall’artigiano minervinese Spineto Nunzio e reca la scritta “MINERVINO MURGE-378”, dove il numero 378 indica i Minervinesi caduti durante il Primo conflitto mondiale e contribuirà al completamento dell’opera che sarà inaugurata ufficialmente nella settimana compresa tra Domenica 13 e Domenica 19 marzo. Minervino Murge ricorda i suoi caduti nella “Grande Guerra” del ’15-’18.