Anche a Salussola la fagiolata è un successo di pubblico (foto di R. Canova per newsbiella.it)

Anche a Salussola si è tenuta la tradizionale fagiolata di Carnevale, che ha visto la partecipazione di tanti cittadini. Nei giorni scorsi, il delizioso piatto è stato distribuito in paese e nelle vicine frazioni per la gioia della popolazione. Molta attenzione è stata rivolta alle normative anti-Covid, con controlli per il Green Pass all'entrata dell'area di distribuzione. Ad allietare il momento le note della banda musicale.