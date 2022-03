Sandrun: il collezionista Gian Mario Tha racconta la sua passione per l'artista, VIDEO

Il 10 marzo 2022, il Sandrun, artista biellese che ha lasciato numerose opere sul nostro territorio, avrebbe compiuto 95 anni. E per onorare al meglio la sua memoria abbiamo incontrato Gian Mario Tha, collezionista e grande appassionato dell’artista.

“Sandrun era un buono – dice Gian Mario – sempre pronto ad aiutare il prossimo in caso di difficoltà. Sono venuto a conoscenza della sua storia grazie a mio suocero, che era suo coscritto, e da subito mi sono appassionato alla sua arte e alla sua vita travagliata, nella quale mi rispecchio”.

Nato nel 1927 e deceduto a Biella a soli 43 anni, nel luglio 1970, fu nel 1946 che l'artista iniziò a farsi conoscere, dimostrando spiccate doti artistiche, nonostante venne sempre visto come un personaggio stravagante, lontano dalle convenzioni sociali dell’epoca. Nella sua seppur giovane vita ci ha lasciato numerose opere, sia di grandi che di piccole dimensioni. Come spesso accade per gli artisti, anche Sandrun è stato rivalutato dopo la sua morte e ad oggi le sue opere suscitano ancora grande interesse.

Gian Mario, spinto dalla passione, inizia a raccogliere materiale e informazioni relative a quello che egli stesso definisce il più grande artista biellese del ‘900, che lo portano, negli anni, all’istituzione e alla cura di ben 14 mostre. La sua passione per l’arte non si limita però solamente al Sandrun ma, tra tanti artisti, quest’ultimo è quello che più lo ha colpito, sia per le opere che per la vita ricca di angherie.

Tra le mostre curate da Tha, la più recente è stata quella istituita nel 2020 in occasione dell’anniversario dei cinquant’anni dalla morte dell’artista. Questa mostra, in soli sette giorni, ha accolto più di 300 visitatori, prima di essere sospesa a causa Covid.

“Durante una di queste mostre – conclude Gian Mario – sono entrato in contatto con un assessore di Sordevolo e, grazie all’impegno comune, siamo riusciti a portare la salma del Sandrun in una vera e propria tomba presso il cimitero comunale”