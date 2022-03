Rosazza tappa del trofeo Borghi in moto

“È con grande soddisfazione che comunichiamo l'adesione del comune di Rosazza al trofeo Borghi in moto organizzato nell'ambito dei comuni entrati a fare parte dei Borghi più belli d'Italia”. Ad annunciarlo, il sindaco Francesca Delmastro. Il trofeo prevede la possibilità per i centauri di accumulare punti percorrendo la distanza che li separa dai borghi, consumando ed alloggiano nelle strutture ricettive presenti sul territorio. Il primo premio una Royal Enfield e molto altro ancora.

“Una iniziativa che consente di visitare i borghi certificati alla scoperta di angoli nascosti della nostra splendida penisola incentivando il consumo anche negli esercizi commerciali del posto – spiega - Il Comune riserverà ai partecipanti un piccolo ricordo a testimonianza del viaggio. Inizia dunque il percorso all'interno di quel circolo virtuoso che è creato dall'associazione dei Borghi più belli d'Italia a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Anche altre attività al di fuori del comune hanno aderito e questo è uno dei risultati maggiormente attesi e graditi, un indotto per tutta la Valle all'insegna dell'unità di intenti ed in un'ottica di territorio inteso in senso vasto”.