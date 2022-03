Quali sono i principi base per perdere peso? Il modo corretto per perdere peso

Quella di perdere peso è una delle idee fisse di moltissime persone. Oltre a piacersi maggiormente, una persona che ritrova il peso forma può guadagnarci in salute.

Prima di parlare di quelli che sono i principi alla base della perdita di peso, comunque, bisogna cercare di capire se il nostro desiderio è motivato o meno.

I canoni trasmessi dai media ci propongono infatti dei modelli pelle ed ossa, trasmettendo spesso l’idea che se non si raggiunge certi livelli di peso non ci si può ritenere soddisfatti.

Ecco perché prima di tutto bisogna rendersi conto se si tratti di una necessità reale o semplicemente di una nostra fissazione e quindi non abbiamo assolutamente bisogno di dimagrire.

Detto ciò bisogna riconoscere che sia un dato di fatto che molti hanno realmente bisogno di perdere peso.

Quali sono le strategie migliori per raggiungere questo obiettivo?

Perdere peso tenendo conto della salute

Alcuni si affidano alle diete più in voga che si trovano facilmente su internet, regimi alimentari spesso molto restrittivi e che promettono risultati eccezionali in tempi estremamente brevi. Queste diete però spesso mettono in secondo piano la salute della persona. In altre parole, assicurano risultati evidenti in poco tempo senza tener conto delle necessità del proprio organismo. Oltretutto, non trattandosi di diete sostenibili, una volta terminate, il rischio di riprendere il peso perso è dietro l’angolo.

Il punto chiave è stabilire un regime alimentare corretto e sostenibile che metta la salute al primo posto. Per far questo è necessario contattare un nutrizionista esperto.

Ad un regime alimentare corretto ed equilibrato si può associare l’assunzione di un integratore alimentare per dimagrire a base naturale. Puoi trovare altre info qui. Gli integratori a base naturali non sostituiscono una dieta equilibrata e delle sani abitudini di salute.

Alcune sostanze in essi contenuti accelerano il processo metabolico, favoriscono il drenaggio di liquidi e la termogenesi, che ha lo scopo di bruciare ed eliminare gli acidi grassi.

Un altro principio fondamentale è il regolare esercizio fisico. Forse pensiamo che non abbiamo tempo sufficiente per dedicarci all’attività fisica. Ma se la iniziamo a considerare per quello che è, e cioè una priorità, anche noi riusciremo a trovare il tempo per praticarla.

Approfittiamo di ogni momento per fare attività fisica. Se dobbiamo andare da qualche parte, parcheggiamo la macchina in un punto un po’ più distante. Invece dell’ascensore, prendiamo le scale. Approfittiamo di ogni situazione per fare del sano moto.

Mangiare lentamente è un’ottima abitudine. Innanzitutto perché permette alla bocca, la parte iniziale dell’apparato digerente, di fare bene il suo lavoro e di non sovraccaricare lo stomaco e gli altri organi.

Inoltre, mangiando più lentamente permettiamo al cervello di percepire lo stato di sazietà e di fermarsi prima di aver ingerito troppo cibo.

Tenersi informati sulle calorie che stiamo assimilando è un altro passo importante nel nostro processo di dimagrimento, anche se non dovremmo diventare dei contabili delle calorie, ossessionati dal loro conteggio.