Ipnosi Dinamica Regressiva, giovedì conferenza con NuovaMente

Giovedì 10 marzo, alle 21, l’associazione culturale NuovaMente organizza la conferenza” Ipnosi Dinamica Regressiva” con il dottor Valter Gentili, psicologo, ipnologo, docente e ricercatore della psicologia analogica e fondatore di Emotivia, associazione culturale e scientifica senza scopo di lucro

Se pensiamo all'ipnosi come puro fenomeno teatrale commettiamo un grosso errore. L'ipnosi è quanto di più vicino esiste alla possibilità di poter leggere l'animo umano e le sue emozioni.

La conferenza tratterà l’utilità dell'Ipnosi Dinamica Regressiva, non come fine a se stesso (puro ipnotismo), ma come strumento di ricerca nel proprio passato, per conoscere e dialogare con l'altra parte di noi stessi, il nostro “inconscio” , la forza interiore che al di là del bene o del male, del piacere o della sofferenza, pilota la nostra vita e il nostro destino. Serve a scoprire le cause dei nostri disagi psichici, come ansia, panico, depressione, anoressia, bulimia e altre patologie.

Prenotazione obbligatoria con ingresso riservato associati oppure usufruendo della tessera Smart. L’ingresso è soggetto alle disposizioni anti-Covid.

Informazioni 3470537574 – NuovaMente – Viale Macallè 10 – Biella.