Cosa può aiutarci a dormire meglio? La necessità di riposare bene

Dormire bene è una necessità che non possiamo trascurare. Momenti di eccessivo stress possono essere la causa di disturbi del sonno difficili da contrastare. Il punto è che se si protraggono troppo nel tempo, questi disturbi possono causare problemi come stati di irritabilità e di ansia, difficoltà di concentrazione, problemi cardiocircolatori, etc.

E’ bene pertanto correre al più presto ai ripari cercando di capire quali sono le cause alla base delle nostre difficoltà nel riposare. Nel caso in cui questi rimedi non dovessero funzionare, sarebbe il caso di contattare uno specialista in grado di aiutarci a risolvere definitivamente il problema.

Occhio all’alimentazione

Una delle cause della difficoltà nel dormire bene potrebbe risiedere in una cattiva abitudine, e cioè quella di mangiare troppo la sera. Oltre alle quantità, dovremmo stare attenti ad evitare tutte quelle tipologie di cibi che facciamo fatica a digerire. Teniamo sotto controllo anche l’utilizzo di alcool e sostanze eccitanti a base di caffeina o teina.

Favorire il rilassamento

Sono tante le attività che possono favorire il rilassamento prima di coricarci, così come sono tante quelle che possono contrastare il rilassamento. Potremmo provare ad ascoltare della musica rilassante. Molti trovano giovamento dalla meditazione o da alcuni semplici esercizi di respirazione.

Evitiamo tutte le cose che possono tenerci in allerta e mettere sotto stress il nostro cervello prima di andare a dormire. Non lavoriamo fino a tardi, se possibile, ed evitiamo di leggere libri o di vedere film dal contenuto troppo adrenalinico.

Integratori naturali

Se la difficoltà nel dormire bene dipende da uno stato di ansia generale, allora potremmo provare ad assumere degli integratori naturali per favorire il rilassamento e per regolare i cicli circadiani del sonno. Qui puoi trovare maggiori info su un prodotto studiato proprio per raggiungere questi obiettivi. Estratti naturali dalle piante di valeriana, tiglio e melissa, che hanno delle comprovate proprietà rilassanti, combinate con la melatonina, possono rivelarsi dei validi alleati per ricominciare a riposare bene.

Il problema dei dispositivi elettronici

Tablet e smartphone sono ormai parti integranti delle nostre vite. Oltre ad utilizzarli per fare chiamate o per organizzare le nostre vite, sempre più spesso vengono impiegati per leggere libri, per giocare o per vedere cosa succede sul mondo dei social network.

Così come più volte dimostrato, questi dispositivi emanano una luce blu che blocca la naturale produzione della melatonina. Il risultato sarà che faremo più fatica ad addormentarci e che avremo un sonno disturbato.

Anche le onde elettromagnetiche prodotte da un dispositivo troppo vicino alla nostra testa sono ritenute responsabili di disturbare il sonno profondo.

Ecco perché gli esperti consigliano di smettere di utilizzare questi dispositivi almeno 40 minuti prima di coricarsi.

Esercizio fisico nel momento giusto

L’esercizio fisico praticato con regolarità favorisce il rilascio di endorfine e di conseguenza del rilassamento corporeo. Attenzione però a non praticarlo troppo a ridosso dell’orario in cui siamo soliti andare a dormire. Dovrebbero intercorrere almeno 3 ore tra l’esercizio fisico ed il momento in cui andare a letto.