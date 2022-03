Come effettuare correttamente la skin routine? Gli effetti della skin routine

Sempre più donne prestano particolare attenzione alla salute della propria pelle, andando alla ricerca di prodotti e trattamenti che possono aiutare a mantenerla giovane, tonica e fresca.

La skin routine presuppone proprio tutta una serie di passaggi che devono essere effettuati per preservare il giusto equilibrio della pelle.

Quali sono questi passaggi?

In cosa consiste la skin routine?

Ogni skin routine che si rispetti inizia sempre con la detersione. Scegliere un detergente adatto al proprio tipo di pelle ci permetterà di non irritarla o disidratarla eccessivamente. Una volta lavato il viso o il corpo con il detergente, risciacquiamo abbondantemente, evitando che rimangano residui di schiuma che può creare problemi.

Successivamente sulla pelle si potrebbe passare un tonico, che ha la funzione di idratare la pelle e nello stesso tempo di eliminare ogni residuo di make-up.

L’applicazione di un siero specifico permetterà di ammorbidire la pelle e di prepararla ad assorbire le sostanze nutritive contenute nella crema che si andrà ad applicare successivamente. I sieri sono diversi, alcuni dei quali possono essere specifici per l’idratazione, altri per le rughe o per le pelli sensibili.

Una volta applicato il siero è arrivato il momento della crema, che può essere per il giorno o per la notte, anti-age, anti-rughe, per la pelle secca, arrossata, etc. Clicca qui per conoscere i migliori prodotti in commercio per la cura della pelle.

Quali sono alcuni errori comuni che vengono commessi durante la skin routine?

Esagerare con l’esfoliazione

L’esfoliazione è un passaggio essenziale per eliminare in profondità ogni residuo di smog, per favorire il ricambio cellulare eliminando le impurità e levigando così la pelle. Sfregare troppo vigorosamente potrebbe creare delle micro-lesioni ed irritazione.

Anche utilizzare uno scrub generico per il corpo per la pulizia del viso non è indicato, perché contiene dei granuli più grandi rispetto a quelli presenti nello scrub per il viso.

Non struccarsi come si deve

Alcune pensano che per struccarsi sia sufficiente passare sul viso delle salviettine struccanti. In questo modo non si farà altro che impiastricciare la pelle. Al passaggio delle salviettine deve seguire un lavaggio abbondante con acqua.

Non utilizzare la crema solare

I raggi ultravioletti hanno un profondo impatto sulla pelle, causandone l’invecchiamento precoce, oltre al fatto che favoriscono la comparsa di antiestetiche macchie della pelle.

Invertire i passaggi della skin routine

Una corretta conoscenza dello scopo di ciascun prodotto ci consentirà di utilizzarlo al meglio, nell’ordine più indicato.

Alcune, ad esempio, fanno l’errore di applicare il siero successivamente alla crema, vanificandone l’effetto. Il siero, così come abbiamo accennato, prepara il derma ad accogliere i nutrienti contenuti nella crema, e quindi non ha senso se applicato dopo la crema.

Usare prodotti troppo aggressivi

Nella scelta del detergente o del tonico cerchiamo di optare per un prodotto a base naturale e che non contenga agenti troppo aggressivi sulla pelle. Conoscere la composizione della nostra pelle, se tendenzialmente grassa, secca o sensibile, ci permetterà di fare una scelta consapevole sul detergete più indicato.