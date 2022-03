Centro Medico Sangaudio, a Lessona il tuo poliambulatorio specialistico - FOTO

Un puntuale servizio per il paziente con risposte immediate, tempi di visita brevi, funzione di coordinamento fra paziente e medico. Ed elevata professionalità dei medici.

Questo contraddistingue il Centro Medico Sangaudio di Lessona, un poliambulatorio specialistico ampio e moderno di 500 metri quadri con reception, sala di attesa e 5 studi medici dedicati alle visite specialistiche e alla diagnostica.

Al Centro Medico Sangaudio trovi specialisti in cardiologia, chirurgia colorettale e proctologica, chirurgia vascolare, dermatologia, dietistica e naturopatia, fisiatria, fisioterapia, medicina interna e epatologia, medicina dello sport, neurologia, oculistica, ortopedia, osteopatia otorinolaringoiatria, pneumologia, psicologia e psicoterapia, urologia.

Quanto alla diagnostica il centro è dotato di servizi di ecografia , ecocolordoppler, ecocardiocolordoppler, elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, holter cardiaco a 3 e 12 derivazioni , holter pressorio, MCR (monitoraggio cardiorespiratorio) , CPAP.

Al Centro Medico Sangaudio trovi anche una palestra di circa 70 metri quadri dove si svolgono corsi di rieducazione posturale, e attività fisica adattata con un programma approvato dall’unità riabilitativa dell’Ospedale di Biella.

Centro Medico Sangaudio vanta importanti collaborazioni.

Dal 2019 è stata attivata una convenzione con Il Centro Cardiologico Monzino di Milano (nell’ambito del progetto MEDICI MONZINO NELLA TUA CITTA’) che consente al paziente di essere visitato dai cardiologi del Monzino presso Sangaudio.

Nel 2021 la convenzione con ICS Maugeri di Veruno per visite pneumologiche con spirometria e valutazioni dei disturbi da apnee del sonno. Con l’ingresso dello specialista in pneumologia, si è attivato il percorso “Long Covid” dedicato ai pazienti che, nonostante la guarigione, si trovano con difficoltà fisiche e psicologiche. L’equipe che prende in carico il paziente “Post Covid” è composta dallo pneumologo, cardiologo, fisioterapista e Psicoterapeuta.

Terza importante collaborazione quella in intramoenia allargata con specialisti che esercitano presso l’Ospedale di Biella e presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara.

Centro Medico Sangaudio, diretto dal dottor Roberto Terzi, ti aspetta a Lessona, in piazza Valerio Grosso 1 (tel. 015981825 – 015981709; mail info@centromedicosangaudio.it ; internet www.centromedicosangaudio.it ).