Ucraina, la testimonianza di Natalya: "La situazione è drammatica a Kiev"

Natalya è una giovane donna ucraina di 28 anni che vive nel Biellese da 10 anni, e lavora in una fabbrica tessile come responsabile. Vive insieme al suo compagno italiano, Simone, ed insieme hanno una bellissima bambina di 3 anni, Nicole.

Natalya e la sua famiglia sono di Borshchiv, una città dell'oblast, ossia della regione di Ternopil, nell'Ucraina occidentale verso il confine con la Polonia.

Anche i suoi genitori sono a Biella da 10 anni, mentre i suoi nonni vivono a Borshchiv dove, come racconta Natalya, la situazione è tranquilla: “Nella mia città la gente sta facendo volontariato per accogliere chi scappa da Kiev, Mariupol, Cernigov. Alcuni non sono riusciti neanche a scappare perchè i russi hanno sparato anche sui corridoi umanitari. In quelle zone la situazione è drammatica per i bombardamenti. A terra i nostri soldati e la gente resistono, ma il cielo deve essere chiuso: ci vuole la No Fly Zone”.