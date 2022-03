"Sebben che siamo donne" inaugurata a Ponderano, FOTO

"Questa mostra doveva essere inaugurata il 29 febbraio del 2020 - ha esordito l'assessore del Comune di Ponderano Ezio Conti, questa sera alle 18,30 all'inaugurazione della mostra ""Sebben che siamo donne", tra i suoi curatori assieme a Paola Zorzi - . La data era stata scelta volutamente per me e Paola e altri artisti, perchè è una data che ricorre ogni 4 anni. La nostra sensazione è che le donne vengano ricordate solo l'8 marzo quindi mettere l'inaugurazione della mostra in una data che avviene ogni 4 anni per noi aveva un significato molto importante. Il giorno prima che doveva essere aperta al pubblico c'è stata la prima chiusura. La mostra l'abbiamo vista noi che l'abbiamo installata, i dipendenti del Comune perchè era lì. Oggi qui abbiamo fatto un discorso completamente al femminile e finalmente siamo riusciti a rendere omaggio alle donne anche se in maniera diversa".

"Ci sono artiste bravissime, e ognuna di loro ha portati avanti ricerche specifiche", ha sottolineato Paola Zorzi.

All'inaugurazione ci sono stati l'intervento musicale di Riccardo Ruggeri e la performance interattiva di Francesca Conchieri e Mauro Cossu.

La mostra è allestita allo Spazio Eventi del Comune di Ponderano.

Apertura al pubblico: dal 9 marzo al 2 aprile 2022

da Lunedì a Venerdì h.10:00 – 12:00

Sabato h.16:00 – 18:00

Domenica h.10:30 – 12:30