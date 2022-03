Nasce il gruppo Mare Mosso per segnalare problemi e disservizi a Valdilana

“Nasce a Mosso un gruppo di opinione e critica consapevole”. Con queste parole, Enrico Frandino annuncia la formazione di Mare Mosso, gruppo composto da cittadini.

“All'email enricofrandino@gmail.com si faranno pervenire tutte le fotografie di strade dissestate, e altri testi denuncia di problemi o disservizi - spiega - Il gruppo non ha colore politico ma non escludo che un giorno possa sfociare nell'impegno civico. Per ora è condividere esperienze e denunciare i disservizi. Sarà creato un gruppo WhatsApp al numero 340.1927300 e ogni situazione sarà rilanciata su media e stampa”.