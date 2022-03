Gaglianico in piazza per l'Ucraina

Si svolgerà giovedì 10 alle ore 18.30 presso piazza della Repubblica una manifestazione della comunità di Gaglianico per la vicinanza all’Ucraina e alle persone che stanno soffrendo per la guerra.

“Sono orgoglioso come Sindaco di aver avuto l’adesione a questa importante iniziativa della Parrocchia, dell’Istituto comprensivo e di tutte le Associazioni del Paese dimostrando che Gaglianico è un paese vicino alle persone per la gente e per i buoni sentimenti” - dichiara Paolo Maggia - “Sarà un momento di raccoglimento dal profondo significato in cui si daranno anche le coordinate per raccogliere mezzi e materiali da inviare nelle zone di crisi; per questo mi aspetto una partecipazione sentita di tutti i cittadini di Gaglianico e non solo”!