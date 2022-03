A Torino grande corteo dell'8 Marzo: "Più diritti, parità di salario e basta violenze"

"Lo sciopero femminista è oggi, domani e sempre". È questo l'urlo che si alza dal migliaio di persone, radunate in piazza XVIII Dicembre, per il corteo di chiusura della giornata dell'Otto Marzo di Non una di Meno, a Torino.

Un momento di festa, ma soprattutto di lotta, per chiedere "parità di salario, ma anche di gestione nella vita domestica e autodeterminazione". E la manifestazione arriva dopo una giornata di protesta, a cominciare dalle attiviste di Extinction Rebellion a seno nudo davanti al Consiglio Regionale, seguita da presidi davanti al Comune.

Dalle 16.30, in piazza XVIII Dicembre, si sono radunati diverse centinaia di ragazzi e ragazze aderenti alla realtà femminista, ma anche i Cub, Rifondazione Comunista, il Collettivo Menapace e altri movimenti: l'obiettivo è di sfilare fino a piazza Vittorio. Persone scese in piazza per protestare contro la violenza sulle donne. "In Italia - spiegano - abbiamo un numero di femminicidi spaventoso, aggravato dalla pandemia: muore una donna ogni tre giorni".

"Scioperiamo - proseguono - per le violenze che subiamo sui luoghi di lavoro, veniamo pagate di meno e siamo costrette a uno stile di vita prestazionale. Abbiamo un doppio carico, visto che non abbiamo mai smesso di svolgere i lavori domestici. Scioperiamo sia in casa che fuori".

La pandemia, d'altra parte, ha aggravato le condizioni delle donne, costrette a portarsi il lavoro a casa e a coordinare il più delle volte l'ambito familiare con quello lavorativo, al netto di una gestione domestica più gravosa. "Siamo qua - spiegano le manifestanti - per prenderci cura di noi, per dedicarci del tempo, per costruire reti di solidarietà e celebrare la sorellanza contro la competizione che ci viene imposta e ci divide".