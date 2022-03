8 marzo 2022, una festa della donna con il pensiero rivolto all'Ucraina

Le origini della festa della donna vengono tradizionalmente legate a diversi episodi di cronaca anche in anni diversi e in diverse parti del mondo. Il più conosciuto è l' incendio di una fabbrica di camicie Cotton o Cottons avvenuto nel 1908 in America, a New York. In questa triste occasione persero la vita moltissime operaie. E sempre a quanto si racconta, accanto alla fabbrica andata in fiamme ci sarebbe stata anche una pianta di mimose, motivo per cui è stata poi scelta come simbolo ufficiale della festa dedicata alle donne. In realtà, secondo alcuni, questo avvenimento sarebbe un falso storico creato da un gruppo di femministe che volevano ricordare un’altra tragedia accaduta alla fabbrica Triangle di New York, il 25 marzo 1911, dove morirono 146 persone, per lo più donne.

Ed ecco che a distanza di secoli la Festa della donna si festeggia comunque in diversi Paesi, compresa l'Africa, anche se con sfumature diverse da un territorio all'altro. L'8 marzo.

Nel nostro territorio, come in molti altri, i fatti di cronaca di questi giorni che riguardano l'Ucraina non possono però non essere ricordati in questa giornata così particolare. Mentre uomini, dunque padri e figli restano a casa a combattere contro l'esercito russo, bambini e donne lasciano la loro vita che fino a qualche settimana fa era come la nostra, con pensieri ben lontani dalla guerra, per l'Italia e altri Paesi in cerca di salvezza.

Ed è proprio anche a loro e con loro, ma non solo, che oggi Newsbiella.it vuole dedicare alcuni momenti di riflessione molto importanti.

Insomma: W le donne!