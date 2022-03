Vandali al laghetto di Chiavazza, un lettore: "Dovrebbero essere messi a collaborare"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera che riguarda gli atti di vandalismo che hanno interessato il laghetto di Chiavazza nei giorni scorsi.

"Buongiorno Direttore. Leggo con rammarico la notizia riportata sul suo giornale da Nicolò Chiola sulla situazione dei giardinetti/laghetto di Chiavazza, dove ignoti hanno praticato atti vandalici e ancor più grave ferito e rubato le anatre ivi presenti. L’autore o gli autori di questa vogliamo chiamarla “bravata” o “spacconata” dimostrazione di inciviltà e maleducazione, vanno se possibile identificati e nel caso obbligati a riportare tutto nello stesso stato in cui si trovavano le cose e/o restituire e far curare le anatre rubate e ferite. In più suggerirei nel caso venissero identificati di imporre loro a collaborare per un mese con i responsabili nella cura dell’area verde così da fare capire quanto sia non facile l’opera di manutenzione. Nicolò Chiola e il padre da anni sono presenti per la cura e la pulizia di una delle aree verdi più ben pulite e curate del biellese e per questo vanno ringraziati. Grazie Buona giornata".