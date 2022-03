A Pray nuovi contenitori per la consegna di indumenti e calzature dismesse

Potenziata a Pray la presenza di cassoni a disposizione dei cittadini per la consegna di indumenti e calzature dismesse. Tre contenitori sono presenti di fronte al Polivalente di Via Bartolomeo Sella mentre altri due sono disponibili in Via Roma di fronte alla Biblioteca Comunale.

“Si raccomanda di inserire il materiale dismesso in piccoli sacchetti evitando le scatole o anche eventualmente sfuso – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello – Per nessuna ragione, il materiale può essere lasciato fuori dai contenitori. Si confida nel senso di responsabilità di ognuno di noi. In caso di difficoltà nelle operazioni di conferimento potete segnalarlo al Comune dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14”.