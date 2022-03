Mongrando, in arrivo soggiorni montani e marini per le persone di terza età

Nuova iniziativa da parte dell’amministrazione del comune di Mongrando, guidata dal sindaco Antonio Filoni, rivolta alle persone della terza età con l’obiettivo di offrire ad esse momenti di socialità e svago.

La proposta mette in campo la possibilità di partecipare a soggiorni montani e/o marini organizzati direttamente dal Comune. Al fine di capire l’interesse e le aspettative suscitate verrà organizzato un incontro preliminare presso il salone della biblioteca in data 8 marzo, alle 18. Nel caso non fosse possibile partecipare alla serata ci si potrà rivolgere al Comune chiamando il numero 015.666262 e chiedendo di Stephanie.