Pro Loco, a Tollegno confermata presidente Marianna Formica

E' stato eletto il nuovo consiglio direttivo della Pro Loco di Tollegno e per il terzo mandato consecutivo è stata confermata presidente Marianna Formica. Invariate anche le altre cariche, con Stefano Ghiardo, vice presidente, Enrico De Marchi tesoriere, Andrea Ottino segretario, Roberto Bertoni consigliere.

Durante l’assemblea straordinaria due persone appartenenti al vecchio direttivo hanno deciso di chiudere la loro collaborazione: per questo il nuovo direttivo ringrazia Anna e Gabriella per il lavoro svolto in questi anni e, nel contempo, da il benvenuto ai due nuovi consiglieri Piercarlo Marola e Gianclaudio Sogno per l’inizio della nuova avventura.