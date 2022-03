Rally & Co, si scaldano i motori per le gare del weekend

Riparte il campionato italiano rally autostoriche con la 12° edizione del Rally vallate aretine e la Scuderia biellese "Rally & co" si presenta con ben 5 equipaggi pronti a battagliare per le posizioni che contano anche se mancheranno i campioni italiani Marco Bertinotti e Andrea Rondi che contiamo di vedere in qualche gara spot per il 2022.

New entry i biellesissimi Davide Negri e Roberto Coppa che a bordo della loro Subaru Legacy preparata da Balletti tenteranno di giocarsi sicuramente una posizione sul podio mentre sulla nuova Ford Escort RS 2000 gruppo 4 saranno al via Pierluigi Porta e Giuliano Santi. Sulla consueta Fiat Ritmo 75 gruppo 2 al via Luca Delle coste e Franca Regis Milano mentre con la Opel Ascona 2000 saranno i nastri di partenza Enzo Borini e Massimo Soffritti. Sulla consueta Porsche arancione di primo raggruppamento al via Cesare Bianco navigato da Casazza.

Il teatro di battaglia saranno le 8 prove speciali per un totale di 108 km con le prove di "Portole" e "Rassinata" di ben 16.5 e 14.5 km che faranno selezione come da tradizione. La partenza e l'arrivo saranno come di consueto ad Arezzo rispettivamente venerdì 11 alle ore 15 per tornare sabato 12 alle 19.30.