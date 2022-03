Pallacanestro, le pagelle di Biella-Piacenza

Biella

Soviero 6 Non è nel quintetto iniziale a lui il coach ha preferito Bianchi ma non entra male in partita e alla fine delizia la platea con 4 assist

Bertetti 6,5 due triple delle sue e tanta difesa, ma quei due canestri sono pesanti come un film di Kiarostami, danno il via alla lunga fuga di Biella Infante 6,5 qualche volta perde l’uomo che marca ma a quello supplisce con l’esperienza di una lunga carriera che lo fa sempre trovare pronto

Porfilio 6,5 profilo interessante entra molto bene in partita e non si fa spaventare da giocatori che sono il doppio di lui Bianchi 7 un vero regista in campo, duttile come play ma anche come finalizzatore

Vincini 6,5 glaciale ai liberi e pronto alla lotta non si fa intimidire Pollone 6 limitato dai due falli commessi nei primi due minuti è costretto a tornare in panca ma poi rientra e difende a bestia su un cliente difficile come Raivio

Morgillo 7,5 MVP della partita per punti intensità e capacità di leggere le azioni. Ha contro Morse non proprio un pivellino e gli stampa un bel canestro in faccia.

Hasbrouck 6,5 forse non una delle sue migliori partite, ma la sua presenza da sicurezza alla squadra

Davis 7,5 22 punti in 34 minuti Biella non può più fare a meno del suo puntero e basta vedere l’apprensione del Forum quando cade per crampi a venti secondi dalla fine

Zanchi 7 partita difficile da leggere ma sa far ruotare il gruppo bene e alla fine Biella gioca da squadra, Piacenza no

Piacenza 5 Squadra molle con poche idee e confusa non basta la buona volontà di Venuto (6,5) per invertire la rotta e nemmeno la precisione di Donzelli (7) , Raivio (5,5) litiga spesso con il pallone e Bonacini alterna cose buone ad altre decisamente pessime per il suo gruppo