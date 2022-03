Medaglia d'argento gara FIPE a Roma per Anna Lerro

La scorsa settimana il PalaPellicone di Ostia (Roma) ha fatto da cornice alla finale del circuito nazionale STHENATHLON®, magistralmente organizzata dalla Federazione Pesistica Italkiana (FIPE). STHENATHLON® è una disciplina polispecialistica orientata alle prove di forza, trae la propria genesi dall’attività comunemente definita “fitness funzionale” ed è codificata sulla base di un regolamento tecnico e di un’impostazione metodologica originale ideata dalla FIPE stessa. La posizione più prestigiosa, tra gli atleti biellesi presenti in gara, è andata ad Anna Lerro, classe 2003 e appartenente al “TAURUS TOP TRAINING TEAM” di Biella, che è riuscita a conquistare un prestigioso secondo posto nella categoria “Juniores”. Gli Sthenatleti, nel corso dei 2 giorni di gara, hanno dovuto affrontare 6 “Titani”: ossia prove che prevedevano l’uso di pesi importanti, sovraccarichi e resistenze, ma anche esercizi di ginnastica, per il raggiungimento di un obiettivo.

Anna, è allenata sin dalla sua prima esperienza in questo sport, da coach Davide Zurzolo (Head Coach e ideatore del sistema di allenamento “Taurus Top Training”, Allenatore e personal trainer FIPE e istruttore secondo livello CrossFit® n.d.r.). E’ riuscita a centrare la qualifica alla fase finale e a prepararsi per la stessa, allenandosi duramente nella palestra "Fit For You" in via Friuli 9 a Biella, una delle poche strutture del Biellese che ha saputo reagire alla crisi derivante dall’emergenza Covid-19, investendo in attrezzature e personale tecnico, che hanno attratto proprio in questo ultimo anno diversi atleti di sport diversi e che permette quindi agli stessi di raggiungere nel migliore dei modi gli obiettivi agonistici prefissati. Gli altri biellesi presenti alla gara sono stati: Valeria Gallina (10° posizione cat “Seniores”), Vincenzo Galia (5° posizione cat “Master 40”) e Paolo Garizio (11° posizione cat “Master 40).