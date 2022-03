Due biellesi sul ring a Firenze nella prima tappa del Trofeo delle Alpi

Grande prestazione sabato a Firenze, nella prima tappa del Trofeo delle Alpi, per la rappresentante della Pugilistica Biella Boxe, Francesca Laura Biondo, che nella categoria 50 chili ha sconfitto ai punti la brava atleta della Toscana, Francesca Manca del Centro Sport Combattimento di Firenze.

Francesca Laura Biondo, allenata dal maestro Vincenzo Frascella, gareggiava con la maglia del Piemonte insieme ad altre tre pugili piemontesi: Carola Fuiano della Boxe Club Ilio Baroni, Alessia Garofalo e Beatrice Vecchiato della Boxe Grugliasco Domenico Scorda. Francesca ha tenuto testa alla più esperta atleta fiorentina sin dalle prime battute del match, accumulando punti con il passare dei secondi. Addirittura, nella terza ripresa, grazie a una combinazione di colpi di notevole intensità e potenza, la pugile biellese ha costretto al conteggio l’avversaria. Successo anche per Alessia Garofalo mentre Fuiano e Vecchiato, nonostante le ottime prestazioni, non sono riuscite a raggiungere la vittoria. Il 2 aprile, in Veneto, Francesca Laura Biondo parteciperà sempre per il Piemonte, anche alla seconda tappa del Trofeo delle Alpi contro un’avversaria della scuola di pugilato, Padova ring.

Nella riunione maschile, invece, ha raggiunto il pareggio contro un avversario molto preparato, il bravo youth della Pugilistica Biella Boxe, Alberto Galindo Araujo, che la scorsa settimana, sul ring di Grugliasco, aveva sconfitto il pugile di casa, Alessandro Marcello, al termine di un match spettacolare combattuto dalla lunga distanza da entrambi gli atleti.