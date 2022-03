Brc, i risultati del fine settimana

SERIE A FEMMINILE 6.03.22 Biella Rugby vs Rugby Parabiago 5-23 (5-13)

Sandro De Sordi head coach: “Partita giocata da BRC per tutto il tempo in sole quattordici giocatrici a causa delle mischie no contest per mancanza di prime linee. Primo tempo non bellissimo da vedere. Il pack milanese ha fatto la differenza nei punti d'incontro, ma Biella ha reagito bene in difesa. Alle due mete iniziali delle milanesi abbiamo risposto con una meta bellissima del capitano Stoppa che riprende un calcio di Zanoni e semina le avversarie. Il secondo tempo ha visto crescere l'indisciplina, addirittura due cartellini gialli a nostro sfavore, così Parabiago porta a casa l'ennesima vittoria e matematicamente vince il campionato. Finalmente ho visto una squadra più determinata. Ci voleva questo cambiamento. Ancora molti errori, soprattutto in attacco”.

SERIE C 6.03.22 Biella Rugby vs Rugby San Mauro 10-43 (3-26)

Meta: Teagno

Brc: Tosetti; Marazza, Salino, Granieri, Poli (cap.); Longo, Baldassi; Morandini, Brua, Bortolot; Bottero, Caruso; Zignone, Coda Cap, Arbore. A disposizione: Revolon, Teagno.

Giovanni Martinetto, coach: “Nel primo tempo, grosse difficoltà attitudinali per Biella. Meglio nella ripresa. Si è cercato di dare organizzazione al gioco in attacco, ma soprattutto di mettere aggressività nella salita difensiva e reattività nei punti d’incontro. Questo atteggiamento, non solo ha portato alla meta, ma ci ha permesso di giocare molto di più nella metà campo avversaria. Grazie comunque ai ragazzi che hanno messo impegno e sacrificio giocando una partita con molti giocatori impiegati, per necessità, fuori dal ruolo abituale, con pochi cambi a disposizione e meccanismi organizzativi poco testati a causa di numerose difficoltà. Prendiamo l’attitudine della seconda parte della gara come punto di partenza per le nuove prove”.

U19 6.03.22 Biella Rugby vs Collegno Rugby 36-17

Andrea Caputo, coach: “Prima uscita dopo lo stop dei campionati per la nostra Under 19 e prima vittoria. Le mete di Mafrou, Mondin (2), Zanotti, Besso e dell’esordiente Bocca, sommate alle trasformazioni di Caputo (3), hanno fissato lo score finale sul 36-17 per Biella. Un ottimo inizio che fa pensare ad una gara facile con il conseguente calo di tensione, atteggiamento che ci ha portati a giocare per lunghi tratti in inferiorità numerica. Fortunatamente il risultato non è mai stato in pericolo. Adesso ci aspettano ancora due settimane di pausa, poi tutti a Recco”.

U17 5.03.22 Cus Torino vs Biella Rugby 19-5

Meta di Trocca.

Emilio Vezzoli, coach: “Dopo circa due mesi i ragazzi non vedevano l'ora di scendere in campo. Buona prestazione seppure con tanti errori dovuti al lungo stop. Ottimo test in preparazione al campionato interregionale che inizierà la prossima settimana, dove affronteremo squadre di un certo livello. Menzione speciale al vicecapitano di giornata Giacomo Salussolia che dopo un lunghissimo periodo di fermo forzato, durato quattro anni a causa di un infortunio, è finalmente tornato in campo dimostrando una determinazione incredibile".

U17 F 5.03.22

Magda Frank, dirigente accompagnatore: “Complimenti alle ragazze che sabato sono scese in campo allo stadio del Gattico Rugby per il confronto con le pari età di Viadana, Parabiago e Orio. Dopo una lunga pausa, le ragazze, hanno dimostrato voglia di giocare e di stare insieme. Il gruppo è cresciuto grazie all'aiuto delle ragazze dello Stade Valdôtain all’esordio”.

U15 5.03.22 Aosta. Triangolare: Stade Valdotain – Brc – La Torre Rugby

Brc vs Ivrea 48-0. Mete: Parenzini, Rossi, Rava (2), Pavesi (2), Poli, Meneghetti. Trasformazioni: Rossi (3), e Pavesi.

Brc vs Stade Valdotain 22-19. Mete: Parenzini (2), Pavesi, Avanzi. Trasformazioni: Rava.

Brc: Poli, Rava, Meneghetti, Pavesi, Rossi, Avanzi, Guadagnolo, Vatteroni, Corcoy, Curatolo, Pellegrini, Bredariol, Parenzini, Hu.

Coach Edo Barbera: “Under 15 al primo incontro dell’anno dopo la lunga pausa invernale. Ottima prova di squadra nella prima partita dove la comunicazione e la compattezza della squadra si sono facilmente trasformati in una vittoria. Nella seconda partita la squadra ha patito un po' la panchina corta e la voglia di rivincita della squadra di casa che voleva vendicare il risultato dell’ultimo incontro. Nonostante gli alti e bassi mostrati in questa partita, la squadra è riuscita a trovare la meta della vittoria all’ultimo minuto grazie ad un ottimo lavoro di squadra e la voglia di non mollare!”.

U13 5.03.22 Biella – Festa del Rugby con Brc – Ad Maiora – La Torre Rugby

OLD 4.03.22 Biella Rugby vs Thaka’tani Asti 0-0

Biella Rugby: Martino, Gramegna, Vatteroni, Raisi, Dionisi, Tagliabue, Heery, Iacobellis, Grillenzoni (cap.), Sappino, Pagliano, M. Raisi, Givone, Grandi, Clerico, Suffada, Bertone, C. Iacobellis, Cociamno, Guadagnuolo, Tibaldi, Capponi, Ceccato, Fusaro, Pozzati, Trevisan.

Coach Gramegna: “Partita molto equilibrata, entrambe le squadre aveva un po di ruggine nelle gambe a causa del lungo periodo di stop ma anche molta voglia di giocare”.

Coach Ceccato: “Buona prestazione, con un ottima difesa, peccato non avere sfruttato le nostre occasioni”.

Tean manager Vatteroni: “Terzo tempo spettacolare. E li, abbiamo stravinto”.