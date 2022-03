Per la Festa della Donna "Blue Skies" al Biella Jazz Club

Domani, martedì 8 marzo, Festa della Donna, la cantate milanese Annalisa Parisi insieme a Niccolò Cattaneo al pianoforte, Alex Orciari al contrabbasso e Roberto Paglieri alla batteria presenta "Blue Skies", il suo ultimo lavoro discografico.

Annalisa Parisi, cantante della cui voce si apprezzano calore e dolcezza, presenta il suo primo album, frutto di un lavoro collettivo, tra i componenti del gruppo, dal quale hanno avuto origine gli arrangiamenti.

Il titolo del disco deriva da un famoso brano di Irving Berlin, il compositore americano più rappresentativo e di successo della prima metà del 20 ° secolo, a cui è dedicato il progetto discografico. Un concerto nella classica tradizione jazzistica con la voce solista accompagnata dal trio, il repertorio piacevole e raffinato preannuncia un concerto molto interessante rivolto agli amanti del repertorio classico di Irving Berlin.

E' atteso per lunedì 14 marzo il concerto del cantautore inglese John Smith per la sua unica data italiana al Club biellese.

La stagione jazzistica prosegue martedì 15 con il gruppo "Night Dreamers" Annalisa inizia a studiare canto moderno all’età di 22 anni. Qualche anno dopo si avvicina al mondo del Jazz ed inizia un percorso didattico sotto la guida delle cantanti Daniela Panetta e Cinzia Roncelli.

Partecipa a diversi Festival Nazionali tra cui Castellammare Jazz, Spoleto Jazz e Piazza Jazz dove si distingue ottenendo vari riconoscimenti. Al Messina Sea Jazz 2012 si aggiudica il premio speciale che le permette di esibirsi per la prima volta in un contesto professionistico. Nel febbraio 2013, partecipa infatti al concerto presso il Jazz Club di Varese, tenuto dal trio composto da Giovanni Mazzarino al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria. Segue numerosi seminari e corsi di perfezionamento tenuti da grandi nomi come Michele Hendricks, Maria Pia De Vito, Cinzia Spata, Bob Stoloff, Aaron Goldberg, Gegè Telesforo, Giovanni Mazzarino, Roberta Gambarini e Barbara Casini.Nel corso degli anni si esibisce in svariati contesti musicali e con diverse formazioni.

Nel gennaio 2018, registra l’album Blue Skies. Un tributo ad Irving Berlin, frutto del lavoro in quartetto con Niccolò Cattaneo (piano), Alex Orciari (contrabbasso) e Roberto Paglieri (batteria).Si è esibita con diversi artisti come Marco Bianchi, Massimo Caracca, Gigi Cifarelli, Simone Daclon, Sandro Di Pisa, Alfredo Ferrario, Pasquale Fiore, Daniele Moretto, Matteo Raggi, Raffaele Romano, Marco Roverato, Andrea Rotoli, Vittorio Sicbaldi, Gianluca Tagliazucchi, Reinold Uhl e Aldo Zunino.Niccolò CattaneoPianista e organista milanese,Diplomato Magna cum Laude nel 1995 al Berklee College of Music di Boston.Contraddistinto da uno stile personalissimo, riesce a coniugare la tradizione jazz in un linguaggio espressivo sempre moderno ed originale.

Ha al suo attivo collaborazioni importanti con molti tra i principali jazzisti italiani sia in studio che nei più importanti jazz festival e jazz club nazionali, tra cui Umbria Jazz, Clusone Jazz, Blue Note Milano.Alex Orciari Ottiene il Diploma Accademico di I livello Jazz presso il Conservatorio G.Verdi di Milano con il massimo dei voti. Diplomato presso la Civica Scuola Jazz di Milano dove studia dal 1997 al 2002. Assistente del M° Marco Vaggi a Sondrio Jazz nel 2004.

Negli anni ha approfondito lo studio dello strumento e della musica seguendo seminari tenuti da vari musicisti: Alain Caron, Bobby Watson, James Cammack (Ahmad Jamal), Dave Liebman, Bob Moses, Larry Schneider.Attivo come contrabbassista dal 1999 ad oggi ha suonato in varie formazioni e contesti jazz o nell'ambito dell'improvvisazione con: Antonio Faraò, Paul Jeffrey, Emanuele Cisi, Rosario Giuliani, Bob Bonisolo, Randy Ingram/Bjorn Solli quartet, Don Friedman trio, Roberto Tarenzi trio, Alice Ricciardi, Antonio Zambrini trio, Micheal Gassman quartet, Gabriele Mirabassi, Gianni Cazzola, Tony Arco, Toni Arco & Time Percussion,Tino Tracanna&Jonny Falzone Contemporary ensemble, Guido Manusardi trio, Arup Kantidas, Nicola Stilo, Carlo Atti, Christian Calcagnile, Libero Mureddu, Michele di Toro trio, Germano Zenga/Ferdinando Faraò Home Quintet, Gabriele Comeglio, Rudy Migliardi.

Dal 1999 al 2002 suona nella Civica Jazz Band diretta dal M° Enrico Intra, partecipando a vari eventi : “Orchestre senza confini„ presso l´ Auditorium S.Gottardo con l´Orchestra Sinfonica “ G.Verdi „ nei concerti di David Liebman, David Murray, Franco Cerri e Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, Gianluigi Trovesi. Dal gennaio 2003 all´ottobre 2007 stabilmente nelle tournée invernali ed estive con l´attore Paolo Rossi, svolge un migliaio di repliche nei teatri di tutta Italia e partecipa a numerosi festival di teatro e musica.Roberto Paglieri nato ad Imperia, studia inizialmente con il Prof.Geminiani e con il Prof. Bruno Torre, (Conservatorio N.Paganini di Genova).Partecipa giovanissimo a seminari di jazz dove si distingue e conseguendo borse di studio,cimentandosi anche come compositore per quintetto.

La sua collaborazione viene apprezzata e richiesta sia nel Jazz mainstream che in quello più attuale. Fra i nomi con cui ha suonato:Franco Cerri, Andrea Pozza,Riccardo Zegna, Dado Moroni, Dino Piana, Tony Scott, Bob Mover, Greg Osby, Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Roberto Rossi, Giampaolo Casati, Stjepko Gut,Tino Tracanna, Luigi Bonafede, Roberto Tarenzi, Alberto Bonacasa, Antonio Zambrini, Pietro Lussu, Alberto Tafuri, Nando De Luca, Sante Palumbo, Lino Patruno, Romano Mussolini, Paul Jeffrey, Marco Panascìa, Rosario Bonaccorso,Tiziana Ghiglioni, Alice Ricciardii, Patrizia Conte,Laura Fedele, Gigi Cifarelli, Sandro Gibellini, Riccardo Bianchi, Luca Meneghello e molti altri.