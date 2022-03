Passione Sordevolo, conto alla rovescia con primi eventi in calendario: visite guidate e prime prove degli attori

La data di inizio dell’edizione 2022 della Passione di Sordevolo è sempre più vicina e la macchina organizzatrice sta lavorando a pieno ritmo. Il 18 giugno prossimo sarà la prima delle 34 repliche che tutti i fine settimana, fino al 25 settembre, porteranno in scena un intero paese. L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, in attesa del debutto, vuole offrire al pubblico l’opportunità di partecipare a un momento che unisce cultura, tradizione, curiosità e sapori del territorio.

Sono infatti in programma tre appuntamenti speciali, uno a marzo, uno ad aprile e uno a maggio, che porteranno i partecipanti a conoscere la storia della pluricentenaria rappresentazione sordevolese, respirando il clima particolare che precede l’evento e gustando prodotti tipici. Si parte, quindi, domenica 13 marzo, dalle 10 alle 12, con il primo appuntamento che avrà il seguente programma: visita guidata al Museo della Passione di Sordevolo, presso la chiesa di Santa Marta, in via Petiva, il luogo che raccoglie tutto il fascino del passato dello spettacolo, in un ambiente completamente rinnovato e arricchito di corner tematici con supporti multimediali. Visita all’Archivio tessile dei Lanifici Vercellone, presso il Palazzo Comunale di Sordevolo, in piazza Vittorio Veneto 1, che documenta la storia di uno dei più importanti stabilimenti tessili del Biellese, attivo dagli inizi del XVIII secolo fino alla fine del XIX.

Trasferimento all’Anfiteatro Giovanni Paolo II dove sarà possibile vedere gli attori della Passione impegnati in una sessione di prove e avere uno scorcio sulla scenografia in fase di completamento. Per concludere, sarà offerto a tutti l’aperitivo “MeBo con Passione” in collaborazione con Birra Menabrea e Formaggi Botalla che, insieme a Lauretana, Lanificio di Sordevolo e impresa edile Ronchetta, sono i main sponsor dell’edizione 2022. Per ulteriori informazioni: 015 2562486 oppure 375 6135686.