Violento incidente stradale a Magnonevolo, in prossimità del distributore di benzina, a Cerrione. A rimanere coinvolte due auto per cause ancora da accertare: una delle due si è ribaltata su di un lato dopo l'impatto.

Secondo le prime informazioni raccolte, ci sarebbero dei feriti nello scontro e sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto le forze dell'ordine per la raccolta dei rilievi e la viabilità e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.