Tragedia a Pralungo. Trovata morta nel suo appartamento una donna di 84 anni, foto Benedetti per Newsbiella.it

Tragica scoperta oggi pomeriggio, 7 marzo, a Pralungo, in frazione Valle, dove una donna di 84 anni è stata trovata morta nel suo appartamento. Ad aprire la porta sono stati i Vigili del Fuoco. E' stato poi il 118 che ne ha constatato il decesso, sembra dovuto a cause naturali.

Molto conosciuta in paese, la donna era stata vista l'ultima volta ieri in chiesa a messa. Il corpo senza vita è stato consegnato ai famigliari. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e al 118, è intervenuta anche la Polizia per i rilievi del caso.