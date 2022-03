Famiglia con due figli senza casa dopo l'incendio, Salussola si schiera al loro fianco

È in corso di quantificazione la stima dei danni subiti, a meno di 24 ore dal furioso incendio avvenuto ieri pomeriggio, 6 marzo, in frazione Chiappara, a Salussola (leggi qui).

Avvolto dalle fiamme il tetto di un'abitazione che, in breve tempo, è andato completamente distrutto. A dare l'allarme un vicino di casa che, in quel preciso istante, stava effettuando alcune riprese con il drone. Compreso la gravità dell'accaduto, si è subito precipitato alla porta d'ingresso e ha fatto uscire i residenti (marito e moglie, con due figli) dalla casa a fuoco. Lo stabile è stato dichiarato inagibile e la famiglia ha trascorso la nottata a casa di parenti.

“La maggioranza si sta muovendo per dare vita ad una catena di solidarietà per queste persone, duramente colpite dall'incendio – spiega il sindaco Manuela Chioda – Oggi faremo il punto della situazione per trovare una soluzione nelle possibilità dell'amministrazione”. Intanto, in paese, c'è chi ha già contattato gli uffici del Comune per dare un supporto concreto. “Sono davvero tanti i cittadini pronti a dare una mano – conferma Chioda – Ancora una volta, la comunità di dimostra unita e solidale nelle situazioni di difficoltà”.

Anche la parrocchia di Salussola è scesa in campo per la famiglia che ha visto andare letteralmente in fumo la loro casa: "In tanti hanno dimostrato desiderio di aiutarli - sottolinea il parroco Lodovico De Bernardi - Sono in contatto continuo con loro. Non appena si orienteranno sulle necessità e priorità ci comunicheranno quanto cosa e quanto serve, così che possiamo aiutarli".