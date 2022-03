Donna urtata da specchietto auto, cade a terra e resta ferita

Intervento congiunto del 118 e dei Carabinieri nella mattinata di ieri, 6 marzo, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. Una donna di circa 59 anni è rimasta ferita ad un braccio, a seguito di un urto con un'auto.

Secondo le prime ricostruzioni, la biellese sarebbe stata colpita dallo specchietto di un mezzo in transito, guidato da un 83enne. A causa della botta, sarebbe caduta a terra e avrebbe riportato alcuni lividi al braccio. Raggiunta dal personale sanitario, è stata poi trasportata in ospedale per le cure del caso.