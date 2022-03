A Biella una messa in ricordo di Gabriele Ghelfi

Una messa per ricordare Gabriele Ghelfi, mancato poco meno di un mese fa all'età di 71 anni. La notizia della sua morte ha profondamente addolorato l'intera comunità biellese: Ghelfi, infatti, era molto conosciuto in tutta la provincia, grazie alle sue doti umane e professionali.

Per anni è stato lo storico titolare del negozio di ottica Regazzi, situato in piazza Santa Marta, a pochi passi dalla via Italia. La funzione avrà luogo giovedì 10 marzo, alle 18.30, nella chiesa di San Paolo.