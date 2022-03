Una Chiesa A Più Voci, stasera conferenza on line con il teologo Vito Mancuso

“Questa nostra Chiesa…” è il tema della in videoconferenza on line di questa sera, che oggi, lunedì 7 marzo, organizzata da Una Chiesa A Più Voci.

Ospite della serata Vito Mancuso, teologo e docente universitario di teologia e storia delle dottrine teologiche, che affronterà il tema in memoria del grande teologo Carlo Molari, deceduto il 19 febbraio scorso e che di sé diceva: “Fare teologia non è un mestiere o un semplice servizio reso agli altri, ma è un modo concreto di vivere la fede ecclesiale, è uno stile di vita, e per me, oggi, è componente di identità personale, ragione di tutta la mia storia”.

“Abbiamo da poco iniziato la Quaresima – dichiara Don Mario Marchiori della Parrocchia di Ronco di Cossato e membro Una Chiesa A Più Voci - mentre seguiamo con apprensione e speranza gli eventi che vede un Putin ostinato a fare guerra contro l'Ucraina nonostante l'opinione pubblica sia contraria e gran parte delle nazioni non intendano sostenerlo in questa folle scelta. Ma si stanno commettendo errori da ambo le parti, Europa e occidente compresi. E le troppe parole rischiano di confondere e disorientare chiunque intendesse comprendere la gravità della situazione che si sta creando nel mondo intero".

“Il cessate il fuoco – continua Don Mario - non sarà immediato e gli incontri diplomatici al momento non sortiscono soluzioni rassicuranti. Siamo contrari a far pervenire armi all'Ucraina e ad intervenire militarmente. E vorremmo che i politici di qualsiasi colore evitassero gli sproloqui e di muoversi in solitaria e con toni troppo aggressivi. La pace vera chiede di disarmarci tutti, gettando a terra anche le pietre che vorremmo scagliare contro chiunque riteniamo colpevole”.

“Nel frattempo – conclude Don Mario - proseguiamo i nostri incontri convinti che non possiamo perdere di vista neppure quanto si sta celebrando a livello di Chiesa. All'amico Vito Mancuso chiederemo o diremo come vediamo e viviamo questa nostra Chiesa in stato di sinodalità e degli ultimi drammatici venti di guerra. Ognuno può liberamente interloquire ponendo domande o raccontandosi. Vorrebbe essere una esperienza concreta di vivere la sinodalità tra amici e simpatizzanti dando un nostro modesto contributo al cammino sinodale. Potete intervenire a voce o potete inviare in anticipo direttamente a me le vostre domande o considerazioni”.

L’appuntamento è alle 21 su Zoom dal sito www.unachiesaapiuvoci.it (collegarsi dieci minuti prima dell’incontro) e in streaming sul canale Youtube di Una Chiesa A Più Voci.