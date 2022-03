"Scatta il tuo Natale", sono di Torino, Asti e Verbania gli studenti che hanno vinto il concorso regionale

Proclamati i vincitori del concorso fotografico "Scatta il tuo Natale", promosso dall'assessorato regionale all'istruzione guidato da Elena Chiorino.

Sono 90 le scuole primarie piemontesi che hanno aderito all’iniziativa inviando le immagini dei lavori realizzati a scuola per Natale.

Le tre classi vincitrici dell’edizione 2021 sono: la IV° B dell’Istituto San Domenico Savio di Torino, le classi che si sono unite per la realizzazione del progetto dell’Istituto Bogliaccini – Aprà di Castagnole delle Lanze (AT) e la classe I° dell’Istituto XXV Aprile di Villadossola (VB); elaborati che si sono distinti per originalità, efficacia e dimensione collettiva.

I vincitori saranno premiati con una visita al Planetario di Torino, da svolgersi entro il 30 giugno.

“Solo con la consapevolezza della propria cultura si è pronti al confronto, con spirito costruttivo, che porti rispetto e chiami rispetto – ha ricordato l’assessore Chiorino - le splendide fotografie che ci avete inviato trasmettono l'entusiasmo con il quale i nostri bambini vivono il Santo Natale e la magia che lo circonda. E l'immagine di bambini felici ed entusiasti è il più bel regalo di Natale che gli adulti possano ricevere, denso di insegnamenti e momenti preziosi”.

Per premiare l’impegno dimostrato, ad ogni partecipante, l’assessorato invierà in dono un attestato di partecipazione e il catalogo che è stato realizzato e che racchiude tutte le immagini fotografiche dei lavoretti realizzati dai bambini.